Acidente deixa motorista preso às ferragens em Blumenau

Trânsito 07/05/2017 | 21h03 Atualizada em

Um acidente registrado por volta das 20h deste domingo deixou um motorista preso às ferragens, na Rua Hermann Huscher, no bairro Vila Formosa, em Blumenau. Segundo informações preliminares da Guarda Municipal de Trânsito (GMT) um Clio Sedan, com placas de Gaspar, e um Vectra, de Blumenau, se envolveram em grave batida.

Foto: Guarda Municipal de Trânsito de Blumenau / Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Blumenau, acionado para socorrer as vítimas, ainda trabalha na retirada do motorista do Vectra, que ficou preso às ferragens. Cinco pessoas foram encaminhadas para atendimento médico, quatro delas estavam no Vectra e uma no Clio. A rua foi liberada para o trânsito de veículos por volta das 21h20min, segundo informou a GMT.