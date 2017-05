Aluna de Timbó é premiada em campanha do Santa na Escola

Escola 09/05/2017 | 14h02 Atualizada em

Para você, o que é segurança? Com essa pergunta, em um vídeo em formato de reportagem entrevistando familiares, a pequena Emily Louise Tomaselli, de oito anos, surpreendeu os jurados com muita simpatia e foi uma das premiadas na campanha desenvolvida pelo Santa na Escola, AN Escola e DC na Sala de Aula em várias unidades de ensino do Estado. Aluna da escola Maurício Germer, em Timbó, Emily foi uma das nove vencedoras em Santa Catarina, disputando contra mais de 300 projetos inscritos.



Emily e a professora Carla Alexandra Weiss Moser receberam nesta segunda-feira em Timbó o prêmio pelo trabalho, em uma cerimônia realizada na sede da empresa Mueller – apoiadora da campanha. A menina ganhou presentes da empresa e um patinete elétrico do projeto. A professora recebeu um Kindle.

– Em um mundo tão digitalizado, é importante levar os jornais para a sala de aula e incentivar o hábito da leitura nas crianças. Trabalhar na escola com as notícias é uma forma mais humana de ensino, vale muito a pena apoiar esse projeto – avaliou a gerente de marketing da Mueller, Mônica Maria Mueller, destacando os sete anos de parceria da empresa com o projeto Santa na Escola.

Atualmente no terceiro ano do ensino fundamental, Emily disse que a ideia de fazer uma reportagem veio da irmã, que a ajudou a filmar e editar a reportagem. À vontade para aparecer no vídeo, a menina garantiu que gosta das câmeras e adorou a experiência de trabalhar com as notícias em sala de aula.

– O resultado no vídeo é totalmente feito pela aluna e a família dela. Na escola nós passamos o trabalho como uma tarefa de casa para quem quisesse fazer, então foi tudo feito pelos alunos mesmo. O tema da segurança é bem natural para eles, especialmente nas conversas sobre trânsito – destacou a professora Carla.

Além dos representantes da Mueller, entre eles o diretor-presidente da companhia, o secretário de Educação de Timbó também esteve presente e parabenizou a campanha e o desempenho da aluna timboense, única do Vale do Itajaí entre os vencedores.