Ambulatórios gerais de Blumenau terão horário ampliado para vacina contra a gripe

Saúde 15/05/2017 | 18h07 Atualizada em

Os sete ambulatórios gerais de Blumenau passam a atender a partir desta terça-feira em horário ampliado. A medida foi anunciada nesta segunda-feira pela Secretaria de Saúde e foca nos pacientes dos grupos prioritários que ainda precisam tomar a vacina contra a gripe.



Com a determinação, os ambulatórios gerais do Badenfurt, Centro, Escola Agrícola, Fortaleza, Garcia, Itoupava Central e Velha irão vacinar até às 21h durante a semana. O expediente ampliado segue até o fim da campanha nacional de vacinação, no dia 26 de maio. Além disso, no próximo sábado os ambulatórios dos bairros Velha e Garcia, que normalmente já fazem o atendimento à população, também terão as salas de vacina funcionando.



A decisão de ampliar o expediente dos AGs ocorre por conta da baixa adesão dos blumenauenses à campanha de vacinação. Com as 13,745 aplicações feitas no sábado, Dia D contra a Gripe Influenza, o município chegou a 76.295 pessoas imunizadas. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é vacinar 109 mil moradores.



Depois de sábado, entre as crianças de seis meses a menores de cinco anos, um dos grupos que fazem parte da campanha para receber a vacina, a meta de cobertura aumentou de 31% para 47,76%. A expectativa é vacinar mais de 17 mil crianças no total. Entre as gestantes o alcance também melhorou, mas ainda segue abaixo da meta: subiu de 38% para 47,95%, de um total de 3.311 grávidas que devem se vacinar. A meta entre os trabalhadores de saúde está em 48,74% após a vacinação do último sábado e entre os professores atingiu apenas 34,46%, de um total 6.528 profissionais mapeados.