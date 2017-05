Balneário Camboriú registra dois casos de chikungunya

Saúde 18/05/2017 | 20h33 Atualizada em

Balneário Camboriú registrou nesta semana dois pacientes com chikungunya, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.



Segundo informações do secretário de Saúde, Jorge Teixeira, e da Vigilância Epidemiológica do município um paciente esteve recentemente em Fortaleza (CE) e o outro era morador da capital cearense e recentemente se mudou para Balneário. Fortaleza vive atualmente uma epidemia da doença, com mais de 10 mil casos registrados.



Com a confirmação dos casos, equipes do Programa Municipal de Combate ao Aedes Aegypti aplicaram inseticida, em um raio de 150 metros ao redor das residências dos infectados, para bloqueio da área.



Os principais sintomas da Chikungunya são febre acima de 39 graus, de início repentino, e dores nas articulações. Pode ocorrer, também, dor de cabeça, dores nos músculos e manchas vermelhas na pele.

O Município intensificou as ações sobre os cuidados para combater o mosquito Aedes Aegypit, após o primeiro índice realizado neste ano, apontar alto risco para surto das doenças transmitidas pelo mosquito – dengue, zika, chikungunya ou febre amarela, o que exige atenção redobrada da população durante este inverno, para que não haja epidemia no verão.

Neste ano, Balneário Camboriú ainda não registrou nenhum caso de dengue, Chikungunya e zika, que tenham sido contraídos na cidade.