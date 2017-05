Blumenau tem Dia D da vacinação contra a gripe no sábado

Saúde 11/05/2017 | 19h00 Atualizada em

Cinquenta e uma unidades de saúde e os sete ambulatórios gerais de Blumenau estarão abertos neste sábado para o Dia D da campanha nacional de vacinação contra a gripe Influenza.



As unidades vão funcionar das 8h às 17h exclusivamente para vacinar crianças entre seis meses e quatro anos, idosos, mulheres que tiveram parto nos últimos 45 dias, gestantes, trabalhadores da saúde, professores e portadores de doenças crônicas.



Segundo a Secretaria de Saúde do município, desde o dia 17 de abril, quando iniciou a campanha, mais de 61 mil doses já foram aplicadas. A meta do Ministério da Saúde em Blumenau é de vacinar cerca de 109 mil pessoas. O grupo das puérperas, que são as mulheres que tiveram parto há até 45 dias, e dos idosos, são os que já atingiram maior cobertura, com 92,10% e 79,83%, respectivamente.



O maior preocupação da secretaria é a baixa adesão do grupo das crianças, que atingiu apenas 31,21% da meta. A expectativa da gerente da Vigilância Epidemiológica, Rosana Benvenutti, é de que as mães aproveitem o Dia D, no sábado, para levar seus filhos para que fiquem imunizados sem que faltem à aula.



A campanha nacional de vacinação segue até o dia 26 de maio e até lá a população selecionada pelo Ministério da Saúde pode procurar as unidades de saúde com sala de vacina, que podem ser consultadas.