Quem precisa passar pela rodovia BR-470 nesta terça-feira deve ficar ligado. Haverá detonação de rochas no trecho entre os Km 41 e 42 — em Gaspar — a partir do meio-dia.

O consórcio Ivaí-Setep, responsável pelas obras de duplicação do trecho da rodovia, informa que os trabalhos devem durar duas horas. A rodovia ficará totalmente interditada no local. Para quem tem dúvidas, o trecho do Km 41 fica na altura do restaurante La Terra.