Chuvas provocam ponto de alagamento na rodoviária de Blumenau

Transtornos 19/05/2017 | 18h42

As chuvas que atingem Blumenau desde a quinta-feira provocam pequenos pontos de alagamentos em alguns locais ao longo desta sexta. Um exemplo é a área em volta da rodoviária. No meio da tarde o espaço em que passam e estacionam os ônibus registrava extensa área coberta por água.



Segundo a assessoria da Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana, tanto Seterb quanto a secretaria já estão cientes da situação e fizeram vistorias ao local. No entanto, seria necessário esperar a água secar para identificar se o problema se deve a um entupimento da tubulação, que poderia exigir limpeza ou até possível troca de tubos, ou se o motivo seria um desnível causado por desgaste na pista. Essas avaliações devem ser feitas na próxima semana para corrigir o problema.

No fim da tarde, a Secretaria de Defesa do Cidadão informou que foram atendidas 12 ocorrências de baixa gravidade em razão das chuvas em Blumenau. Alguns exemplos são um deslizamento no Garcia e duas quedas de árvore com danos parciais a residências no Testo Salto e no Garcia. Em nenhum desses casos houve vítimas.



Os bairros Vila Itoupava, com 100 milímetros, e Testo Salto, com 92 milímetros, foram os locais que registraram maior acúmulo de chuva. Às 17h, o nível do Rio Itajaí-Açú chegou a 3,29 metros, volume ainda distante dos oito metros da margem de segurança. A previsão é de que a chuva fraca a moderada continue durante todo o sábado e permaneça até o início da tarde de domingo.