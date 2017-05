Cinco pessoas ficam feridas em acidente envolvendo quatro veículos na BR-470 em Indaial

Trânsito 09/05/2017 | 09h14 Atualizada em

Um grave acidente envolvendo quatro veículos foi registrado na BR-470 em Indaial na manhã desta terça-feira, por volta das 5h50min. A batida envolveu dois caminhões, um carro e uma moto. O trânsito na altura do Km 68, perto da empresa Albany, ficou parado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Indaial cinco vítimas ficaram feridas e foram conduzidas ao hospital. Uma pessoa que estava no carro ficou gravemente ferida e presa nas ferragens. No carro havia também uma criança de três anos. Bombeiros, Samu e Polícia Rodoviária Federal trabalharam na ocorrência.