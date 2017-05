Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira em Blumenau

Geral 16/05/2017 | 20h55 Atualizada em

A quarta-feira deve ser de tempo nublado em Blumenau. De acordo com a previsão do AlertaBlu, a umidade vinda do mar está influenciando no tempo no Vale do Itajaí, o que aumenta a nebulosidade. Também há chance de chuva fraca isolada de forma ocasional na cidade. A temperatura mínima fica entre 16 °C e 18 °C e as máximas variam de 22 °C e 24 °C.



Na quinta-feira, essa circulação marítima se intensifica e aumenta a chance de chuva em Blumenau. As mínimas oscilam entre 15 °C e 17 °C e máximas entre 18 °C e 20 °C.

Na sexta-feira, o tempo permanece instável, com chuva moderada sobretudo durante a madrugada. Ao longo do dia essa condição perde força e no sábado o tempo tende a melhorar.