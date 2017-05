Confira a previsão do tempo para esta terça-feira em Blumenau

Previsão do tempo 08/05/2017 | 20h51 Atualizada em

Durou pouco: o sol agradável desta segunda-feira deve dar lugar a uma terça-feira de instabilidade no tempo em Blumenau.



De acordo com o AlertaBlu, a chegada de uma frente fria de fraca intensidade associada a um cavado (área alongada de baixa pressão) no continente provoca aumento de nuvens no decorrer do dia.



A partir da tarde e à noite, há condições para chuva fraca isolada de forma ocasional. A temperatura mínima oscila entre 18 ºC e 20 ºC e a máxima entre 28 ºC e 30 ºC. Ventos fracos a moderados de noroeste passando a sudeste.