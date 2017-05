Confira a previsão do tempo para esta terça-feira em Blumenau

Geral 22/05/2017 | 20h08 Atualizada em

A terça-feira deve ser de sol entre nuvens em Blumenau. De acordo com o AlertaBlu, a previsão é que haja aumento da nebulosidade a partir da tarde devido a uma área de baixa pressão (cavado) e não se descarta a possibilidade de chuva rápida à noite.



As temperaturas devem cair um pouco, com mínimas entre 16 °C e 18 °C e máxima entre 23°C e 25ºC.

Na quarta-feira, há chance de chuva de forma fraca e isolada devido as áreas de instabilidade associadas ao cavado, a partir da tarde, a medida que o sistema se afasta para o mar a condição para chuva diminui, no entanto a nebulosidade persiste. Temperatura mínima entre 17 °C e 19 °C e máxima entre 21 °C e 23 °C.

Na quinta-feira, a formação de uma frente fria na Argentina direciona parte da umidade e instabilidade naquela região para Santa Catarina. Em Blumenau o sol aparece entre nuvens e a temperatura se eleva à tarde, oscilando entre 27 °C e 29 °C. Na sexta-feira, a previsão é de aumento de nuvens no decorrer do dia devido a aproximação da frente fria e condição para pancadas de chuva à noite. As temperaturas mínimas variam entre 19 °C e 21 °C e máximas entre 27 °C e 29 °C.