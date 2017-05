Confira a previsão do tempo para o Dia das Mães em Blumenau

Geral 12/05/2017 | 20h14 Atualizada em

O fim de semana de Dia das Mães em Blumenau deve ser de temperaturas agradáveis e tempo instável.



No sábado, segundo o AlertaBlu, a previsão é de sol entre nuvens de manhã e à tarde. À noite, a aproximação de uma frente fria favorece o aumento da nebulosidade. A temperatura mínima oscila entre 16 ºC e 18 °C e a máxima fica entre 25 °C e 27 °C.



A passagem desta frente fria pela região deve provocar pancadas de chuva com trovoadas em Blumenau na madrugada de domingo. Pela manhã a frente fria se afasta para o mar e há chance de que o sol volte a aparecer. A temperatura deve ter mínimas de 18 °C a 20 °C e máximas entre 26 °C e 28 °C.



Na segunda-feira, a presença de uma massa de ar seco deve deixar o tempo estável na cidade. As temperaturas caem um pouco, com mínimas entre 15 ºC e 17 °C e máximas entre 24 °C e 26 °C.