Daniela Matthes: "Maternidade (2)"

Opinião 22/05/2017 | 08h01

Daqui até a última linha são mais ou menos 3 mil caracteres. Quantidade de toques incompatível com o tanto que há para se falar sobre o tema que dá título a esta coluna, o mesmo da semana passada.. Mais que dedos em riste apontando culpados, é preciso que se perceba e discuta os problemas que tornam a maternidade um misto de afeição e fardo às mulheres. Se observamos com atenção,No Brasil há, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça que mantém desde 2012 o programaO direito à paternidade é garantido pelo artigo 226, § 7º, da Constituição Federal de 1988. Além de desassistida de seu direito básico, uma criança sem pai fica em condição de vulnerabilidade, insegura e alienada de uma relação que fundamental na infância e adolescência.. Marcos Piangers, jornalista de Florianópolis, filho de mãe solo e autor do best-seller Papai é Pop, resume queA figura da supermãe é conveniente. Ela trabalha fora, dá conta dos filhos e da casa. Colocamos esta mulher no pedestal da maternidade romantizada. Trata-se da prática de padecer no paraíso. Números do estudo Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), sustentam a tese.. A pesquisa mostra que, apesar de trabalharem em serviço remunerado externo, a mulher continua culturalmente responsável pela casa, filhos e ainda dos cuidados com pessoas idosas da família. Neste contexto, mulheres casadas chegam a ter carga de trabalho maior em 12h24min por semana que os maridos.A discussão não é nova, tampouco foi esgotada porque pouco reverbera fora do âmbito do círculo de mães. A maternidade pesada é um problema que nos afeta enquanto sociedade. São novos cidadãos crescendo. Criar condições adequadas de maternidade sai do âmbito privado e passa pelo público, como o direito à educação e cuidado desde a primeira infância, postos de saúde preparados, transporte, acessibilidade e um sem-número de questões. Mas em conjunto do que o próprio estado deve oferecer, precisamos perceber nas mães as mulheres que são.