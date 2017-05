Defesa Civil alerta para o risco de chuva forte em Blumenau nos próximos dias

Geral 18/05/2017 | 19h51 Atualizada em

A quinta-feira trouxe a Blumenau um dia com jeito de inverno, com friozinho e chuva. E segundo a previsão do AlertaBlu, a previsão é de que o tempo continue assim nos próximos dias.



Nesta sexta-feira, a previsão é de chuva de intensidade moderada, ocasionada por uma área de baixa pressão aliada com a umidade vinda do mar. A temperatura mínima fica entre 17 °C e 19°C e a máxima entre 18 °C e 20°C.

Além das temperaturas mais baixas, há o alerta da Defesa Civil de Blumenau para o risco de chuva forte na cidade durante o fim de semana. O sábado deve ter a chance de chuva ocasional e, no domingo, uma frente fria favorece as pancadas mais fortes, com risco de temporal isolada e rajadas fortes e momentâneas de vento. As temperaturas não devem passar de 23 ºC.

O tempo melhora só na segunda, quando o sol deve voltar a aparecer. Neste dia, a mínima oscila de 17 °C a 19 °C e a máxima entre 25 °C a 27 °C.

Caso qualquer morador tenha alguma emergência por conta da chuva ou do vento, a Defesa Civil comunica que estará disponível no telefone 199.