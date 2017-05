Desmoronamento atinge carro em rodovia no Vale do Itajaí e família sai ilesa

Susto 16/05/2017 | 12h13 Atualizada em

Um caso que chamou a atenção foi registrado na pequena cidade de Dona Emma, no Vale do Itajaí, com uma família que levou um grande susto no domingo à tarde. De acordo com os dados da ocorrência divulgados pelo Corpo de Bombeiros de Presidente Getúlio, uma família transitava na rodovia SC-340 entre Dona Emma e Presidente Getúlio quando uma criança passou mal dentro do carro.

O pai da criança de sete anos que conduzia o veículo parou no acostamento para que o menino fosse atendido pela mãe. No momento em que eles estavam fora do carro uma pedreira acabou se desprendendo do morro e caindo em cima do veículo. De acordo com os bombeiros, pessoas que ainda estavam dentro do carro não se feriram e conseguiram sair pela porta, enquanto o menino de sete anos que estava do lado de fora sofreu apenas alguns ferimentos leves por pequenas pedras.

A criança e todos os envolvidos passam bem. A pista da SC-340 foi liberada com a limpeza das pedras ainda no domingo.