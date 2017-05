Duas pessoas ficam feridas em acidente na BR-470 em Rodeio

Trânsito 10/05/2017 | 10h01 Atualizada em

Um carro e um caminhão bateram de frente na BR-470 nesta quarta-feira de manhã. A colisão ocorreu por volta das 8h30min na altura do Km 84 da rodovia, em Rodeio.

De acordo com a equipe de bombeiros do helicóptero Arcanjo, que foi acionado para resgatar as vítimas do acidente, duas pessoas ficaram feridas no automóvel. Uma foi encaminhada ao Hospital de Indaial e outra para o Santa Isabel, em Blumenau. Os bombeiros voluntários de Ascurra e Apiúna também auxiliaram no atendimento.

Confira no vídeo dos bombeiros a cena do acidente: