Comunicação 11/05/2017 | 07h01

Encontro discute credibilidade e Jornalismo em universidade de Itajaí

Debate com jornalistas e estudantes de Comunicação faz parte do projeto Diálogos Jornalismo e ocorre nesta quinta-feira, às 19h, no auditório E da Univali

Jornalistas da RBS SC, profissionais da região e cerca de 200 estudantes de Comunicação Social da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) participam na noite de hoje de um encontro do projeto Diálogos Jornalismo. O debate tem o tema “Credibilidade no Jornalismo: como as técnicas de apuração e produção profissionais qualificam o conteúdo” e buscam aproximar os universitários dos profissionais e trocar experiências sobre o dia a dia e as transformações no mercado de informação e mídia. As inscrições podem ser feitas na hora e o evento ocorre às 19h, no auditório E da Univali, em Itajaí.



Este é o terceiro encontro do projeto. Os temas são definidos de acordo com os interesses dos cursos e universidades. No primeiro deles, em Florianópolis, profissionais e estudantes de Jornalismo discutiram temas ligados ao mundo das notícias falsas, a participação das redes sociais no processo de produção de notícias e o ganho que o trabalho profissional é capaz de dar à credibilidade das informações.



Os locais dos dois próximos debates também já estão definidos. No dia 31 o evento ocorre no Ielusc, em Joinville. No começo de junho é a vez da Furb sediar o encontro, que também deve percorrer cidades como Joaçaba, Xaxim e Chapecó. O Diálogos Jornalismo também tem outras frentes de atuação e promove palestras e encontros entre os jornalistas da RBS SC.





PARTICIPANTES DESTA QUINTA



Adriana Krauss

Editora-chefe do Bom Dia SC desde 2012, com 20 anos de telejornalismo e destaque em projetos e coberturas como a tragédia das chuvas em 2008 no JN.



Jefferson Douglas da Silva

Jornalista formado pela Univali, especializado em Jornalismo e Gestão de Marcas, atua há 26 anos no mercado de mídia e desde 1996 na RBS TV. Hoje coordena a área editorial da RBS TV em Blumenau.



Gustavo Zonta

Formado em Jornalismo pela Univali em 2008. Especialista em Fotografia. Fundador do Jornal Linha Popular de Camboriú e editor do Jornal Laboratório Cobaia, do curso de Jornalismo da Univali.



Vinicius Batista

Formado em Jornalismo pela Univali em 2009. Especialista em Fotografia. Mestre em Jornalismo pela UFSC. Foi repórter, editor e colunista do Jornal de Santa Catarina por cinco anos e hoje é professor da Univali com foco em novas tecnologias.