Estacionar em fila dupla lidera infrações flagradas com auxílio das câmeras de monitoramento em Blumenau

09/05/2017 | 20h06

A Guarda Municipal de Trânsito divulgou nesta terça-feira um balanço da primeira semana de fiscalização com auxílio das câmeras de monitoramento instaladas nas principais vias de Blumenau.



De acordo com o a GMT, foram efetuadas 35 autuações entre os dias 2 e 8 de maio. O número, segundo o Seterb, indica que os motoristas estão atentos à sua conduta no trânsito.



— Levando em consideração que temos uma frota de 250 mil veículos registrados no município e que o fluxo de veículos na região central, principal foco da fiscalização por videomonitoramento, é de cerca de 80 mil por dia, podemos avaliar como baixo o número de autuações — afirma Carlos Lange, presidente do Seterb.



Das infrações registradas estão: estacionar em fila dupla (17), conversão proibida (8), parada em cruzamento (6), transitar em local proibido (2) e transitar em marcha ré (2).



Segundo Lange, o objetivo da fiscalização por videomonitoramento não é propriamente autuar os motoristas, mas sim minimizar as imprudências e contribuir na segurança e fluidez do trânsito:



— Esperamos que a cada dia os motoristas estejam mais conscientes e compreendam que o respeito à legislação deixa o trânsito melhor para todos.