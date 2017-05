Evento estimula o desapego e debate o consumismo em Blumenau

Consumo consciente 21/05/2017 | 16h47 Atualizada em





Peças podem ser compradas, trocadas e doadas durante o evento, que ainda conta com oficinas e desfile Foto: Lucas Correia / Agência RBS

Desapegar de roupas, bolsas e objetos nem sempre é tarefa fácil. Nem todo mundo está disposto a se desfazer de bens materiais e em alguns casos sequer percebe o acúmulo de coisas dentro do armário e da própria casa. Para discutir o consumismo excessivo e estimular o desapego surgiu o evento Armário Aberto, do Greenplace Park. A primeira edição teve 70 inscrições e 56 participantes - entre brechós e desapegos pessoais. Entre elas está a história de superação do consumismo de Juanita Raquel Alves:



— Por algum tempo fui muito consumista, chegou a ser um TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo), mas hoje eu me questiono: "eu preciso de tudo isso?" Não, eu não preciso de muito para viver — conta Juanita, 50 anos, que se desfez de mais de 1,5 peças, entre elas 231 pares de sapatos que acumulou durante mais de duas décadas.



:: Leia mais notícias de Blumenau e região em santa.com.br

Ela conta que há um ano veio um "clique" de que podia viver com muito menos e que tudo o que acumulava em armários e em casa está a prendendo de alguma forma. Foi aí que começou o processo de desapego. O que não for vendido ou trocado durante o evento deste domingo será doado por ela.



— Antes eu não conseguia comprar um sapato, eu tinha que comprar todas as cores daquele modelo. Já fiz muitas dívidas por comprar compulsivamente e hoje a sensação que tenho é de banho tomado, de alívio em ver as pessoas levando as peças — afirma Juanita.



Jacqueline Oliveira, uma das organizadoras do evento e idealizadora do Greenplace Park, conta que o intuito do evento é justamente este dialogar sobre o consumo exagerado e mostrar que sim, é possível viver melhor com menos.



Evento segue até 22h no Greenplace Park, no Garcia Foto: Lucas Correia / Agência RBS

— Enquanto tem tantas pessoas passando frio e precisando de doações, há outras que acumulam coisas e comprar itens que sequer vão usar. Muita gente conseguiu desapegar e muito do que não for vendido será doado — salienta.



Além da comercialização e trocas de peças o evento tem oficinas e desfile de moda desconstruída.



Confira a programação do evento deste domingo:

15h - Abertura do evento

16h - Oficina de customização: Essa Roupa Ainda Tem Jeito?

17h - Papo de Cumadre: Afetos e Bordados e Crochê

18h - Oficina de customização: prática

20h - Desfile de Moda Desconstruída



O que: Armário Aberto, do Greenplace Park

Onde: Na Rua Professor Gustavo Brandes, 69, Garcia

Quanto: Gratuito

Quando: Domingo, das 15h às 22h