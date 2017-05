Eventos mudam o trânsito de ruas do Centro de Blumenau neste domingo

Geral 19/05/2017 | 19h52 Atualizada em

Diversos eventos devem alterar o trânsito de ruas de Blumenau neste domingo. No Centro, além do fechamento do trânsito na Rua XV de Novembro para realização da Rota de Lazer, a Rua Getúlio Vargas ficará interditada das 5h às 18h para a realização do Brique do Sesc. O evento contará com feira de artesanato, produtos regionais e antiguidades, bem como apresentações artísticas e recreação infantil.

Outra ação que ocorre na região central é a Caminhada da Família, organizada pelo Movimento Lareira. O início será às 10h15min da Catedral São Paulo Apóstolo. Os participantes passarão pelas ruas XV de Novembro, John Kennedy, Sete de Setembro, retornando à Catedral.



O Hospital Santo Antônio também promoverá um passeio ciclístico. A concentração será no pátio da empresa Sulfabril, com saída às 9h e destino ao Parque Ramiro Ruediger. O percurso será acompanhado por agentes de trânsito para orientação dos participantes e motoristas. Os participantes passarão pelas ruas Itajaí, Presidente Castelo Branco (Beira-rio), Martin Luther, Indaial, Heinrich Hosang, Clara Mantau, Humberto de Campos e Alberto Stein.



Também na região central, a Rua Ceará ficará fechada ao trânsito das 5h às 18h para realização de um encontro de carros antigos. O evento, promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, ocorrerá das 8h às 17h. O local estará sinalizado.