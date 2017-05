Fabrício Cardoso: "Acreditem no amor protegido de nós mesmos"

Opinião 22/05/2017 | 20h56 Atualizada em

Descasquei os ovos cozidos com esmero, porque tenho histórico de oferecer crocâncias inesperadas toda vez que me presto a este trabalho. Fatiei o tomate com incisões cirúrgicas, em busca da mesmíssima espessura do queijo minas já deitado sobre a tábua ao lado. Antevia uma teia cromática entre vermelho, branco e amarelo que me abria o apetite.



Então me armei da faca de padeiro e empunhei o pão. Como era bonita, aquela peça. Havia uma simetria rústica por trás das curvas coloridas de um marrom delicado, obra do forno. Quando serrei-o ao meio, as estranhas fofas se revelavam nos farelos esvoaçantes.Umedeci com azeite de oliva e, ao posicionar queijo minas, tomate e ovos, tive a impressão de estar lidando com arte contemporânea. Era um prato capaz de nos provocar reflexões existenciais. Se não fosse perecível, mereceria figurar nestas exposições onde a gente observa obras com a mão ao queixo, enquanto não entende nada. Ah, como estava orgulhoso daquilo.



— Voilá!



Assim, com afetação francesa, chamei os meninos à mesa para nos repoltrearmos no sanduíche digno de museu. Fiz dois cortes de modo a restar três pedaços. Catei o do meio, que fatalmente expeliria mais recheio, para que a inevitável erupção de ovo, tomate e queijo não estragasse a fruição dos guris.Enquanto minhas glândulas salivares trabalhavam febrilmente como forma de gratidão, me jogando numa espécie de transe caricato para quem divide a mesa comigo, visto que o desfruto de olhos fechados e emitindo pequenos uivos, ouço uma exclamação.



— Pô, pai, pão italiano?!



Senti então uma fenda se abrir debaixo dos meus pés. Quarenta e oito horas antes, Inácio e Olavo haviam colocado aparelho ortodôntico. Ambos são corajosos, mas as últimas refeições haviam sido custosas, tal a dor despertada por um simples grão de feijão mais resistente ao cozimento.



Começou ali um martírio. Uma expressão de hóspede do porão do Coronel Brilhante Ustra se formava no rosto deles a cada tentativa de mordida. Tentei dissuadi-los, mas, talvez com receio de me chatear por refugar um prato feito com tanto carinho, insistiram. Ao cabo de meia hora deste esforço comovente, decidiram comer apenas o recheio. Restou 80% do pão no prato.



— Desculpa, pai.



Sou eu quem devo desculpas, meninos. O tempo vai se encarregar de fazê-los esquecer este jantar desastroso. Eu vou levá-lo comigo para sempre. Não por apreço à dramaticidade, mas pela questão pedagógica. Nutro a pretensão de ser um homem bom, mas, por desatenção, acabo provocando o mal. Neste caso, meu encanto com a beleza do pão me impediu de pensar nas necessidades de duas das três pessoas que mais amo.



Como algo que nos faz tão fortes pode ser tão frágil? Falo do amor, esta coisa sublime encarada como antídoto para todo o mal, mas eterna vítima da sabotagem de nossas fraquezas e desvios de espírito. Não acreditem no amor incondicional. Acreditem no amor protegido de nós mesmos.Vigiem vocês em nome do amor inclusive na padaria.