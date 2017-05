Festival de Botecos começa em Blumenau com pratos e bebidas a partir de R$ 10

Aos boêmios 18/05/2017 | 09h34 Atualizada em

É hoje o primeiro dia de um dos eventos favoritos dos boêmios blumenauenses: o 6º Festival de Botecos. Com entrada mais acessível – neste ano o valor do ingresso é de R$ 10, R$ 2 a menos que nas edições anteriores –, o evento oferece 80 pratos para diferentes bolsos e paladares.



Os quitutes do concurso que elegeu os cinco melhores pratos desta edição – coxinha de creme de frango com molho especial, pancetta de porco com molho de pimenta, trilogia de coxinhas gourmet, palito crocante de batata e bolinho de abóbora recheado com linguiça Blumenau com geleia de pimenta – serão vendidos por R$ 10. Além dos petiscos premiados, outras 16 opções estarão à venda por este valor. Segundo a organização são esperadas 12 mil pessoas durante os três dias de muito boteco, música, chopes e drinques no setor 2, das 19h à 1h.



– Nossa intenção ao reduzir o preço da entrada e ofertar pratos por R$ 10 é alcançar o público. Queremos que as pessoas participem e entrem no clima do festival. A cada ano buscamos inovar e neste ano estamos indo na contramão de outros eventos, que têm aumentado os valores – afirma o diretor da Sol Feiras e Eventos e organizador do evento, Develon da Rocha.



Para ajudar a curtir o festival, o Santa mostra como aproveitar os quitutes gastando R$ 30, R$ 50 e R$ 100: