Homem cai de telhado de empresa em Brusque 

Acidente de trabalho 14/05/2017 | 20h13 Atualizada em

Um homem de 70 anos caiu de uma altura de aproximadamente seis metros quando fazia a manutenção do telhado de uma tinturaria no bairro Batêas, em Brusque. O acidente ocorreu na tarde deste domingo por volta das 15h na rua BA-060.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Brusque, a vítima trabalhava no telhado quando a escada que ele utilizava escapou e ele caiu. O trabalhador atravessou a cobertura e caiu sobre uma máquina, que estava desligada na hora do acidente.



O homem foi socorrido consciente, mas em estado grave, e encaminhado ao Hospital Azambuja com fratura exposta no punho esquerdo e suspeita de fratura interna na bacia, também do lado esquerdo.