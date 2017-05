Homem fica gravemente ferido em acidente na BR-470 em Gaspar

Trânsito 09/05/2017 | 07h58 Atualizada em

Um acidente deixou um homem gravemente ferido na BR-470 em Gaspar nesta segunda-feira à noite. De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade a colisão envolveu um carro Corsa e um caminhão, por volta das 22h20min no bairro Margem Esquerda, perto do posto Juninho.

O motorista do Corsa, identificado como um homem de 56 anos, ficou preso nas ferragens e foi resgatado pelos bombeiros inconsciente e com várias suspeitas de fraturas. Ele foi encaminhado pelo Samu ao Hospital de Gaspar.

O motorista do caminhão sofreu alguns ferimentos e foi atendido no local. O trânsito ficou bloqueado na via durante a ocorrência.