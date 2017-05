Homem morre atropelado na BR-470 em Ibirama

Acidente 08/05/2017 | 07h35 Atualizada em

Um homem de 63 anos morreu atropelado na BR-470 em Ibirama neste domingo à noite. De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, ele foi atropelado por volta das 23h45min na altura do Km 112,9 da rodovia.

Identificado pelas iniciais C.A.S., o homem era morador da localidade de Subida, em Apiúna. O carro envolvido no atropelamento não foi identificado pela PRF.

Foi a segunda morte na BR-470 no domingo, que agora registra 28 óbitos no ano. Um rapaz de 21 anos havia morrido na madrugada de domingo em Indaial.