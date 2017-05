Lauro Bacca: Apoio de leitores atentos

Opinião 10/05/2017 | 21h19 Atualizada em

Ao escrever um artigo sempre pode ocorrer algum esquecimento, equívoco ou simples omissão por limitação de espaço, para o que, felizmente, sempre há um bem vindo leitor atento. Foi assim, já faz tempo, quando o amigo Heinz Beyer alertou situar-se na margem direita do Rio Itajaí Açu e não na margem esquerda, como eu havia escrito, a estrada antiga ligando Blumenau a Indaial.



Noutra ocasião referi-me ao primeiro morador do Faxinal do Bepe como sendo Giuseppe Molinari, no que fui logo corrigido pelo seu neto, José Victor Iten. O nome correto era José Molinari.



No penúltimo artigo, sobre observadores de aves (Santa, 27 de abril), foi por falta de espaço mesmo que não me referi ao admirável sítio da internet, o WikiAves. Jalmor Müller pediu, então reproduzo a seguir o que constitui essa fantástica enciclopédia ornitológica digital. Trata-se o de ¿um sítio interativo, direcionado à comunidade brasileira de observadores de aves, com o objetivo de apoiar, divulgar e promover a atividade de observação de aves, fornecendo gratuitamente ferramentas avançadas para controle de fotos, sons, textos, identificação de espécies, comunicação entre observadores, entre outras.¿



Lançado em 2008, em menos de um mês o WikiAves já ostentava mil fotos de 500 espécies brasileiras de aves. Atualmente são mais de 25 mil usuários, mais de 1 milhão de fotos e cem mil sons postados e identificados de aves que ocorrem no Brasil. Santa Catarina figura nesse sítio com 1820 usuários e 630 espécies identificadas, números bons, considerando nosso relativo pequeno território onde a diversidade de ambientes implica maior biodiversidade. Ah, em tempo: segundo o sítio Save Brasil, nosso país já tem catalogadas 1.919 espécies de aves, ficando atrás apenas da Colômbia, com um número um pouco maior de espécies.



Sobre o último artigo, ¿O lado sujo da energia limpa¿ (Santa, 04 de maio), recebi muitos e gentis retornos. Houve quem, num primeiro momento, duvidasse que a velocidade das extremidades das pás das turbinas eólicas fosse mesmo de 256 km/hora. Um engenheiro conferiu e concordou com os cálculos, dando no que a amiga Lúcia Japp chamou de verdadeiras guilhotinas aéreas que, segundo um estudo publicado nos EUA em 2001, matavam, já na época, 13 mil aves por ano naquele país. Na verdade, os aerogeradores matam bem menos que a maioria das outras estruturas humanas. Mesmo assim, o colega Miguel Petrere, de Manaus, lembrou que desenvolvem-se pinturas e muitas formas diferentes de geradores eólicos para minimizar o problema. Voltaremos ao assunto.