Moradores fazem protesto na BR-470 em Gaspar

Duplicação 13/05/2017 | 22h19 Atualizada em

Quem passou pela BR-470 em Gaspar no fim da tarde deste sábado encarou o trânsito congestionado na altura do Km 36. Moradores da região às margens da rodovia fizeram um protesto e bloquearam o trânsito na região por alguns minutos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os moradores do local reivindicam mais segurança no desvio que está sendo feito da pista principal da BR-470 para a marginal recém construída. Assim como já ocorre em outro trecho da rodovia em Gaspar, em frente ao Posto Juninho, o trânsito no local será desviado para a marginal enquanto a pista principal passa por obras. O desvio, no entanto, ainda está mal sinalizado e perigoso para moradores e motoristas.

Por volta das 11h30min deste sábado os trabalhadores da obra de duplicação da 470 teriam desviado o trânsito em direção à marginal para iniciar os trabalhos na pista principal. Durante a tarde os moradores se reuniram e, por volta das 17h30min, iniciaram um protesto na marginal. Eles queimaram pneus e bloquearam novamente a pista, fazendo o trânsito retornar à pista principal da rodovia.

Como houve somente a troca de pistas, o trânsito não chegou a ficar totalmente parado, mas filas se formaram. Segundo a PRF a manifestação foi pacífica e não houve registro de tumultos. Uma reunião deve ser marcada durante a semana para discutir as medidas de segurança apropriadas para o desvio na pista da BR-470 no local.