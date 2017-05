Motociclista fica ferido em acidente na SC-108, em Blumenau

Trânsito 17/05/2017 | 18h43 Atualizada em

Um motociclista ficou ferido em um acidente na SC-108, a rodovia Guilherme Jensen, no bairro Itoupava Central, em Blumenau. Bruno dos Santos, 19 anos, conduzia uma motocicleta CG com placa de Blumenau que foi atingida por um automóvel Gol vermelho, com placas de Gaspar, na altura do número 11.000 da via. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os dois veículos seguiam no sentido Centro-Vila Itoupava quando colidiram. O acidente ocorreu por volta das 16h50min.



O condutor foi atendido pelo Corpo de Bombeiros de Blumenau e estava consciente no momento do atendimento, mas apresentava suspeita de fratura no fêmur direito. Ele foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio. O condutor do Gol nada sofreu.