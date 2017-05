Motociclista morre em acidente na rodovia Jorge Lacerda em Itajaí

Trânsito 17/05/2017 | 09h21 Atualizada em

Um motociclista de 40 anos morreu em um acidente de trânsito na rodovia Jorge Lacerda em Itajaí nesta terça-feira à noite. De acordo com as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente ocorreu por votla das 23h30min logo no início da rodovia, no bairro Salseiros em Itajaí.

O homem que conduzia uma moto com placas de Balneário Camboriú bateu contra outra moto — que era conduzida por um adolescente de 17 anos — e acabou caindo no meio da rodovia. Um caminhão que transitava pela rodovia acabou atropelando o motociclista, que morreu no local.

O nome da vítima não foi divulgado e, segundo a PMRv, o motorista do caminhão se evadiu do local.