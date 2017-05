Trânsito 12/05/2017 | 08h53 Atualizada em

Um rapaz de 29 anos teve a Carteira Nacional de Habilitação recolhida por estar dirigindo alcoolizado na Via Expressa em Blumenau na madrugada desta sexta-feira.

De acordo com a Guarda de Trânsito, o motorista de um Honda Fit perdeu o controle do veículo e bateu contra a mureta de proteção da via por volta das 2h.

::: Leia mais notícias de Blumenau

Ele não se feriu e houve apenas danos materiais no acidente, mas o teste do bafômetro confirmou que ele havia ingerido bebida alcoólica.