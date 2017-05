Motorista bêbado bate o carro e foge em Blumenau

Trânsito 23/05/2017 | 08h47 Atualizada em

Um motorista alcoolizado causou um acidente e fugiu do local nesta segunda-feira em Blumenau. O caso ocorreu no fim da tarde na Rua Itajaí, perto da Rede Feminina de Combate ao Câncer. De acordo com a Guarda de Trânsito, um carro Citroen Xsara Picasso com placas de Blumenau bateu contra um Gol e fugiu em seguida.

A motorista do Gol, uma mulher de 32 anos, saiu ilesa e seguiu o outro carro até um posto de combustíveis na Rua Amazonas. Lá ela abordou o motorista, um homem de 33 anos, e acionou a GMT. Os guardas foram ao local e submeteram o motorista ao teste do bafômetro, que acusou mais de 1 miligrama de álcool por litro de ar (a partir de 0,34 mg/L a pessoa já pode responder criminalmente).

O motorista foi encaminhado à Central de Polícia,