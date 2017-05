Obras alteram o trânsito de ruas em bairros de Blumenau

Geral 19/05/2017 | 15h27 Atualizada em

Duas obras devem alterar o trânsito de ruas dos bairros Ponta Aguda e Vila Nova, em Blumenau, na próxima segunda-feira.



Segundo a prefeitura, o conserto de uma tubulação exigirá que o trânsito fique parcialmente interditado das 8h às 17h na confluência da Avenida Brasil com a República Argentina, no bairro Ponta Aguda. Os trabalhos podem ser reagendados em caso de chuva.



Na Rua Nélio Abreu, bairro Vila Nova, o acesso será modificado a partir de segunda para execução de asfalto na via. Neste caso, os serviços se estendem até o dia 22 de junho e durante esse período a prefeitura pede que os moradores usem as ruas Edith Gaertner e Doutor Flávio Luz para acessar a Nélio Abreu.



Nas duas obras haverá sinalização para orientar os motoristas.