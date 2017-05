Oito atrações para curtir o fim de semana em Blumenau e região

Finde! 12/05/2017 | 19h08 Atualizada em

O fim de semana de Dia das Mães tem uma agenda variada em Blumenau e no Vale do Itajaí. Confira:







— Feirinha em Indaial:

Domingo rola a terceira edição da "Bummeln — Feira de Rua" na Avenida Beira Rio de Indaial. O evento vai das 9h às 17h e reúne mais de 40 expositores. Entre os produtos que os visitantes poderão encontrar, estão artesanatos, trabalhos manuais, antiguidades, roupas e comida.

Haverá apresentações com alunos da dança, balé e teatro da Fundação Indaialense de Cultura e às 15 a Banda Pilotos da Rua solta um som para animar a feira.







Foto: Divulgação / Divulgação

— 1º BBQ Beer Blumenau:

A perfeita combinação entre churrasco e cerveja é o foco do evento que a Cerveja Blumenau promove em sua fábrica neste sábado. A partir das 10h, mais de 10 tipos de carnes e 10 rótulos de cerveja artesanal estarão à disposição do público. As bandas Sambossa Rio, Kate Crush e The Lumberjacks sobem ao palco a partir do meio-dia e um workshop gratuito com André Dias, do canal BBQ em Casa ensinará truques e segredos dos churrascos norte-americanos a partir das 10h45min. Ingressos estão à venda aqui por R$ 10 (na hora, os ingressos serão vendidos a R$ 15). A fábrica da Cerveja Blumenau fica na Rua Arno Dehling, 388, Itoupavazinha.



— Campanha de Mudas Frutíferas 2017

Mais de 2,5 mil mudas de árvores frutíferas como tangerina, limão, uva, pêssego e ameixa estão à venda desde esta sexta-feira na Campanha de Mudas Frutíferas 2017 promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo (Sedec) da prefeitura de Blumenau. O primeiro local a receber a ação foi a Feira Livre Municipal, localizada próximo à Vila Germânica, no bairro da Velha. A ação começou na sexta, mas neste sábado a venda continua das 8h ao meio-dia. Na semana que vem, a campanha continua em outros pontos da cidade.





Foto: Bruna Nasato / Divulgação

— Tarde do blues em Timbó

O Museu da Música de Timbó sedia neste sábado, a partir das 15h, a quinta edição da Tarde do Blues. Com entrada grátis, o evento é a pedida para quem quer curtir música boa em um dos lugares mais charmosos de Timbó. A tarde ainda terá feira de vinil, discotecagem, projeções, espaço kids, chope e opções gastronômicas. O Museu da Música de Timbó fica na Rua Edmund Bell, s/n







Foto: Rodrigo Sambaqui / Divulgação

— Peter Pan em Balneário Camboriú

O Teatro Municipal Bruno Nitz, localizado na Avenida Central em Balneário Camboriú, recebe o espetáculo ¿Peter Pan – O Musical¿ neste sábado e domingo (13 e 14), às 16h. O ingresso custa R$ 50, com meia-entrada de R$ 25. A peça é uma produção do Rio de Janeiro. Em Santa Catarina, o espetáculo é encenado por 13 atores das escolas/companhias de teatro Aktoro, Cia Vanguarda, NAFT, Cia Grito e UDESC. Nos 120 minutos de duração da peça, os atores representam e cantam e dançam as músicas compostas especialmente para o espetáculo por Cosme Motta.

Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS





— Futsal no Galegão:

Enfrentando o São Lourenço pela terceira rodada do Campeonato Catarinense de Futsal, a equipe de Blumenau espera lotar o Galegão neste sábado a partir das 19h. Os ingressos custam R$ 5 e quem comprar até o meio-dia nos pontos de venda do time ganha outro ingresso de graça. Depois, as entradas estarão disponíveis na bilheteria do Galegão. Tudo para garantir o apoio da torcida neste desafio.

Foto: Divulgação / divulgação

— Grupo Germânia ensaia na Rota do Lazer:

Domingo a já tradicional Rota do Lazer na Rua XV de Novembro é palco para mais um ensaio do Grupo Germânia. A partir das 10h, quem quiser poderá dançar com os grupo ao som das músicas alemãs, em uma integração entre dançarinos e o público. O ensaio será na altura do número 693 da Rua XV.



— Futebol americano em Gaspar:

Domingo de Dia das Mães também é dia de esporte. Em Gaspar, a equipe do Black Hawks recebe o Criciúma Miners para disputar a segunda vaga da semifinal do Campeonato Catarinense 2017 de Futebol Americano. A partida começa às 14h30min no Clube Atlético Tupi (Rua Frei Antonino, 170) e a entrada custa R$ 10.



Extra: Dia D da Campanha de Vacinação contra a gripe

Antes de sair de casa para se divertir ou comprar o presente de Dia das Mães, procure as unidades de saúde ou os ambulatórios gerais para tomar a vacina contra a gripe — caso você esteja entre as pessoas dos chamados grupos prioritários. O Dia D ocorre neste sábado das 8h às 17h e aqui você sabe mais sobre a campanha de vacinação em Blumenau.