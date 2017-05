Pedestre morre atropelado em Indaial 

Trânsito 14/05/2017 | 15h21 Atualizada em

Um homem morreu após ser atropelado em Indaial na madrugada deste domingo. De acordo com informações da Polícia Militar do município, por volta das 4h55min os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Rua Belo Horizonte, bairro Tapajós.



No local encontraram a vítima de 43 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo a PM, o condutor do veículo, um Logan com placas de Indaial, tem 26 anos e estaria apresentando sinais de embriaguez. Dentro do carro também teriam sido encontradas bebidas alcoólicas. Foi realizado o teste do etilômetro (bafômetro), que apontou 0,52 miligramas de álcool por litro de ar e o motorista foi detido e encaminhado para a delegacia. O veículo foi apreendido.



Atropelamento fora da faixa de pedestres



Por volta das 5h15min um pedestre de 25 anos foi atropelado na Rua das Torres, bairro do Salto, em Blumenau, quando cruzava a via fora da faixa de pedestres, de acordo com informações da Guarda de Trânsito de Blumenau. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santo Antônio. O condutor do veículo, um Kadett com placas de Blumenau, tem 33 anos e não teve ferimentos.