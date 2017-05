Polícia e Guarda Municipal apreendem alimentos irregulares em Balneário Camboriú

Crime 10/05/2017 | 13h54 Atualizada em

Uma força-tarefa formada pela Guarda Municipal de Balneário Camboriú e policiais da Divisão de Investigação Criminal (DIC) da Polícia Civil desarticulou um esquema ilegal de produção e distribuição de alimentos na cidade. A ação ocorreu em uma casa no bairro dos Municípios onde os produtos eram fabricados.

De acordo com a secretaria de Segurança do município, foram apreendidas centenas de caixas com conservas de palmito e azeite de oliva ilegais. A produção não possuía nenhuma autorização. Funcionários e o responsável pelo local foram encaminhados para a delegacia, onde prestaram depoimento e irão responder pelo crime.