Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas no Garcia, em Blumenau

Um jovem de 20 anos foi detido pela Polícia Militar de Blumenau nesta terça-feira à noite suspeito de tráfico de drogas. Ele foi localizado em uma casa na Rua Caçapava, no Garcia, por volta das 22h.

De acordo com a PM, após várias denúncias havia a suspeita de forte tráfico de drogas no local. O cão Apollo, do canil da PM, localizou 24 pedras de crack atrás de um poste e, junto da droga, certa quantia em dinheiro trocado proveniente do tráfico.

Com o rapaz abordado não foi encontrado nada ilícito e ele disse que estava na casa apenas usando drogas com amigos. As pedras de crack foram apreendidas e o jovem foi encaminhado à Central de Polícia para ser interrogado.