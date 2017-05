Prefeitura de Blumenau conclui obras em escolas atingidas por chuvas de março e abril

Geral 17/05/2017 | 14h23 Atualizada em

A Escola Básica Municipal Norma Huber, no bairro Escola Agrícola, em Blumenau, voltou a funcionar totalmente nesta semana após quase dois meses de obras. A unidade de ensino foi uma das atingidas por um temporal no dia 24 de março, que destelhou várias salas de aula.



Durante o período, as turmas continuaram a ter aulas em salas remanejadas e algumas atividades extracurriculares tiveram de ser suspensas. O conserto custou cerca de R$ 100 mil.

Além da EBM Norma Huber, as escolas municipais Leoberto Leal, Duque de Caxias, General Lúcio Esteves e João Joaquim Fronza, atingidas pela chuva de 26 de abril, foram consertadas com um investimento de R$ 36,7 mil. No Centro de Educação Infantil (CEI) Marita Deeke Sasse as obras também estão concluídas, com custo de R$ 9.851.

O seguro pago pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Administração (Sedead), foi acionado para todas essas obras.