Prefeitura de Itajaí suspende cobrança da Zona Azul  durante a greve do transporte público

Transporte público 08/05/2017 | 16h05 Atualizada em

A prefeitura de Itajaí anunciou a suspensão da cobrança da Zona Azul enquanto durar a greve do transporte coletivo na cidade.



Em comunicado oficial, a prefeitura justifica que a medida foi adotada em solidariedade à população prejudicada com a falta de transporte público e com a possibilidade de eventual aumento no número de veículos de passeio nas ruas.



— Não estamos medindo esforços para enfrentar este momento de crise com os menores impactos possíveis. O nosso plano emergencial está funcionando desde as primeiras horas desta manhã e muitas pessoas optaram por usar seus veículos ou pegar a carona solidária — comenta o prefeito Volnei Morastoni.

A suspensão da cobrança está valendo desde o meio-dia desta segunda-feira, conforme o decreto 10.953, e seguirá enquanto durar a greve dos motoristas da empresa Coletivo Itajaí. A cobrança só poderá ser retomada após autorização, por escrito, do secretário Municipal de Urbanismo.