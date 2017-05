Quinta-feira deve ser de céu nublado em Blumenau

Previsão do tempo 10/05/2017 | 21h35 Atualizada em



A quinta-feira deve ser de tempo nublado e de temperaturas mais amenas. De acordo com o AlertaBlu, um sistema de alta pressão no mar favorece o transporte de umidade para o continente e contribuindo para a presença de nuvens em Blumenau na quinta-feira. Não se descarta a ocorrência de chuvisco fraco e isolado de forma ocasional. A temperatura mínima fica entre 18 °C e 20 ºC e máxima entre 21 °C e 23 ºC.

Na sexta-feira, a formação de um sistema de baixa pressão entre o RS e a Argentina direciona boa parte da umidade e instabilidade naquela região. Em Blumenau, a circulação marítima perde intensidade permitindo mais aberturas de sol, no entanto, durante à noite, há condição para chuva fraca e isolada. A temperatura mínima fica entre 18 °C e 20 ºC e máxima entre 21 °C e 23ºC.



No sábado, o sol aparece e deve aumentar as temperaturas à tarde, quando oscila entre 26 °C e 28 °C. No domingo de Dia das Mães, já nas primeiras horas da madrugada o avanço de uma frente fria por SC deixa o tempo instável no município provocando pancadas de chuva com trovoadas e descargas elétricas.



No decorrer da manhã a frente fria se afasta rapidamente para o mar diminuindo a condição para chuva, porém a nebulosidade persiste no restante do dia. As temperaturas mínimas variam entre 18 °C e 20 ºC e máxima entre 23 °C e 26 °C no domingo.