Semana será de sol, chuva e frio em Blumenau

Após a passagem de uma frente fria, que trouxe chuva a Santa Catarina, a aproximação de uma massa de ar seco traz sol ao Sul do país. Na segunda-feira, segundo a previsão do Alerta Blu, a previsão é de dia ensolarado em Blumenau. A temperatura deve oscilar entre 15 ºC e 26 ºC.



Ao longo da semana o sol aparece entre nuvens com instabilidade associada a um sistema de baixa pressão vinda do Paraguai, que provoca aumento de nuvens e favorece chuva fraca à noite. Na quarta-feira há condição de chuva ocasional, com mínimas de 17 ºC e máximas de 23 ºC. Na quinta-feira uma frente fria entre o Rio Grande do Sul e a Argentina concentra a umidade e instabilidade naquela região. Em Blumenau, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas mínimas oscilam entre 27 ºC e 29 ºC.



Segundo meteorologista da RBS Santa Catarina, Leandro Puchalski, nesta semana é preciso cuidar da saúde por conta da variação de temperatura:



— No final de sexta-feira uma forte massa de ar frio deverá de aproximar trazendo um amanhecer de sábado gelado em todo o Estado. Na Serra temperatura em torno de 0 ºC e geada — informa.



No domingo, o amanhecer deverá ser ainda mais gelado com temperatura abaixo de 0 ºC na Serra com geada ampla. Na maior parte de Santa Catarina, o domingo deverá amanhecer entre 1 ºC e 3 ºC e bem abaixo de 10 ºC no Litoral.