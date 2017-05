Previsão do tempo 11/05/2017 | 21h07 Atualizada em

A sexta-feira deve ser de sol entre nuvens em Blumenau. De acordo com a previsão do AlertaBlu, os ventos úmidos que sopram do mar em direção ao continente devem perder a intensidade, o que favorece mais aberturas de sol em Blumenau.



No entanto, há condição para chuvisco fraco e isolado apenas entre a madrugada e amanhecer. A temperatura mínima oscila entre 17 °C e 19 ºC e a máxima fica entre 23 °C e 25 ºC.

No sábado, o sol aparece entre nuvens e no fim da noite ocorre aumento de nebulosidade devido a aproximação de uma frente fria que avança pelo Sul do Brasil. A temperatura mínima varia entre 18 °C e 20 °C e máxima entre 26 °C e 28 °C.



No domingo, a frente fria atinge Blumenau logo na madrugada, provocando pancadas de chuva com algumas trovoadas e descargas elétricas. No decorrer da manhã a condição para chuva diminui a medida que a frente fria se afasta para o mar. Na segunda-feira o tempo fica estável devido a aproximação de uma massa de ar seco. As temperaturas mínimas oscilam entre 18 °C e 20 °C e máximas entre 27 °C e 29 °C. Ventos fracos a moderados de sudoeste.