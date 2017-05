Sinal de Wi-Fi do Parque Ramiro Ruediger é ampliado

Geral 10/05/2017 | 15h48 Atualizada em





Foto: Rafaela Martins / Agencia RBS

Um dos lugares preferidos dos blumenauenses para passear, praticar esportes e se divertir, o Parque Ramiro Ruediger ganhou neste mês uma nova antena transmissora do sinal de Wi-Fi. A ação faz parte do programa Blumenau Conecta, comandado pela prefeitura, e substitui o aparelho que estava em uso desde 2008 e vinha apresentando problemas.



Além de melhorar a qualidade do sinal, a nova antena expande a abrangência da rede sem fio em 30% no parque. A prefeitura avalia agora a possibilidade de instalar mais uma antena no Ramiro, para que 100% da área do parque tenha cobertura de Wi-Fi.