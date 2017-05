Terça-feira deve ser de sol entre nuvens em Blumenau

Geral 15/05/2017 | 19h11 Atualizada em

Depois de uma segunda-feira típica de outono, com amanhecer mais frio e tempo estável, a terça-feira em Blumenau deve ser de sol entre nuvens.



De acordo com a previsão do AlertaBlu, a umidade vinda do oceano deve aumentar a nebulosidade hoje na região. À noite, não se descarta a possibilidade de chuva fraca de forma isolada. A temperatura mínima fica entre 15 °C e 17 °C e a máxima entre 23 °C e 25 °C.

Na quarta-feira, a previsão é de céu nublado com chuva fraca isolada de forma ocasional. A mínima oscila entre 16 °C e 18 °C e a máxima entre e 22 °C e 24°C.