Trabalhador sofre acidente e tem parte do corpo queimada em empresa têxtil de Brusque 

Equipe do helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, socorre trabalhador que sofreu acidente em Brusque

Equipe do helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, socorre trabalhador que sofreu acidente em Brusque Foto: Divulgação / Helicóptero Arcanjo - Corpo de Bombeiros de SC

Um trabalhador de 48 anos sofreu um acidente e teve 75% do corpo queimado na tarde deste domingo em uma empresa têxtil na Rua São Leopoldo, bairro São Pedro, em Brusque.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros da cidade, o acidente ocorreu por volta das 16h. Conforme apurações preliminares dos socorristas, o homem teria tentado acender uma caldeira utilizando um pedaço de tecido e um líquido inflamável (querosene ou óleo diesel), e quando o trabalhador jogou o tecido na caldeira recebeu uma labareda de fogo que atingiu a parte da frente do corpo.



Inicialmente, os bombeiros informaram que ele teria queimaduras graves em 45% do corpo, mas no dia seguinte o hospital confirmou que na verdade o fogo atingiu cerca de 75% do corpo da vítima. O helicóptero Arcanjo 3, que fica em Blumenau, foi acionado e conduziu a vítima até o Hospital Santa Isabel.