Uma pessoa morre e três ficam feridas em acidente na BR-470 em Ibirama

Trânsito 19/05/2017 | 07h45 Atualizada em

Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-470 em Ibirama, no Alto Vale do Itajaí, na madrugada desta sexta-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro Corsa com placas de Campo Bom (RS) capotou em uma curva na altura do Km 126 da rodovia por volta das 5h20min.

O motorista do carro, um homem de 45 anos, morreu no local. Uma mulher, uma criança de uma adolescente sofreram alguns ferimentos e foram encaminhadas ao hospital de Ibirama pelo Samu. De acordo com informações da PRF e do Corpo de Bombeiros da cidade, a família morava em Jaraguá do Sul e estava a caminho de Santo Ângelo (RS).

Ao todo, 28 pessoas já morreram na BR-470 em 2017.