08/05/2017 | 11h56

Uma pessoa morreu em um grave acidente na rodovia Antônio Heil, em Brusque, nesta segunda-feira de manhã. De acordo com as primeiras informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros a colisão envolveu um Ford Ka e um Kia Cerato.

Duas pessoas ficaram feridas e uma jovem de 21 anos morreu no local do acidente. Ela era passageira do Ford Ka e foi identificada como Fernanda Felicio, natural de Brusque. Os condutores dos veículos foram encaminhados com ferimentos ao Hospital Azambuja.