Vídeo: Pescadores capturam cardume de tainha em Balneário Camboriú

Litoral 12/05/2017 | 14h42 Atualizada em

Pescadores artesanais capturaram um cardume de mais de mil tainhas na manhã desta sexta-feira na Praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú. O lanço é um dos primeiros desta safra, que começou em 1º de maio para a modalidade de pesca artesanal.



Nesta semana, com as temperaturas baixando levemente, os pescadores já tinham conseguido um lanço de cerca de 400 tainhas na quinta-feira. Agora, a expectativa é por mais frio, o que favorece a atividade.



Assista o vídeo feito pelo pescador Jonathan Dutra nesta sexta-feira: