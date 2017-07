Adolescente morre atropelado por trator em Chapadão do Lageado, no Alto Vale do Itajaí

Geral 23/07/2017 | 15h47 Atualizada em

Um adolescente de 15 anos morreu atropelado por um trator na tarde de sábado, durante a Festa do Colono de Chapadão do Lageado, no Alto Vale do Itajaí.



Segundo informações da Polícia Militar de Ituporanga, que prestou atendimento no caso, o adolescente estava na escada do trator, que vinha em direção ao Centro de Chapadão do Lageado pela Avenida 29 de Novembro. Ele teria perdido o equilíbrio, caído da escada e atropelado pelo veículo. O jovem morreu na hora.



Diante da comoção no local, a polícia teve que pedir auxílio de equipes de cidades vizinhas. O condutor foi levado para a delegacia e o trator foi apreendido.