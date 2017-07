Blumenau terá dois eventos em prol de animais de estimação

Pelos bichíneos 22/07/2017 | 08h00 Atualizada em

Neste fim de semana dois eventos em Blumenau prometem agradar os tutores de animais de estimação. O primeiro é o Café com Bigode, promovido pelo Greenplace Park (Rua Professor Gustavo Brandes, 69, Garcia).



No sábado, em benefício da ONG Operação Gato de Rua, terá a palestra Mitos e Verdades sobre Gatos, café colonial e apresentação teatral. O evento começa às 17h, custa R$ 20 e mais informações podem ser obtidas pelos telefones (47) 98802-6920 e (47) 99271-2366.



Já no domingo à tarde o encontro de humanos e bichinhos ocorre no The Boiler Gastropub (Norte Shopping), das 15h às 20h. O 1º Pet Rock será em prol do Sítio Dona Lúcia. O som fica por conta das bandas Simple Sonora, Jack Jones, 5150 Rock Band, Dr. Brown e The Roads. O ingresso custa R$ 15 ou R$ 10 + doação.