Calçadão Brueckheimer terá workshop de tricô no sábado

26/07/2017

Agulhas e novelos estarão a todo vapor no workshop de tricô que vai tomar conta do Calçadão Brueckheimer sábado, das 9h ao meio-dia. Interessados em aprender a tricotar ou aprimorar a técnica terão um encontro com a handmade designer Marie Castro, conhecida por seu canal no YouTube onde ensina técnicas manuais e tem mais de 80 mil inscritos.



Para se inscrever basta entrar em contato com a Casa Brueckheimer, no Calçadão, pessoalmente ou pelo telefone (47) 3322-1909, das 8h às 18h. A participação é gratuita, mas é preciso adquirir o material no evento.